Mehr als 100.000 Abonnenten Youtuber aus VG Birkenfeld startet mit Minecraft durch Niels Heudtlaß 08.07.2026, 18:00 Uhr

i Kai Bier aus der VG Birkenfeld macht Minecraft-Comedy auf Youtube. Ihm gehe es um den Spaß und nicht ums Geld, sagt er. Niels Heudtlaß

Kai Bier spricht mit seinen Minecraft-Videos vor allem eine junge Zielgruppe an. Das bedeute Verantwortung, sagt der Youtuber. Wie der 32-Jährige mit seiner Bekanntheit und seiner Verantwortung gegenüber den jungen Zuschauern umgeht.

Drei Bildschirme lassen bunte Lichter auf dem Gesicht des Youtubers Kai Bier alias PudelsCraft tanzen. Zielsicher lenkt er seinen Minecraft-Charakter, einen aufrecht gehenden Pudel im Anzug, durch die von ihm gebauten Werke und Gebäude. „Einen wunderschönen guten Hallo“, begrüßt Bier seine Zuschauer, die überall in Deutschland seinen







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