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Youtuber aus VG Birkenfeld startet mit Minecraft durch
Kai Bier aus der VG Birkenfeld macht Minecraft-Comedy auf Youtube. Ihm gehe es um den Spaß und nicht ums Geld, sagt er.
Kai Bier aus der VG Birkenfeld macht Minecraft-Comedy auf Youtube. Ihm gehe es um den Spaß und nicht ums Geld, sagt er.
Niels Heudtlaß

Kai Bier spricht mit seinen Minecraft-Videos vor allem eine junge Zielgruppe an. Das bedeute Verantwortung, sagt der Youtuber. Wie der 32-Jährige mit seiner Bekanntheit und seiner Verantwortung gegenüber den jungen Zuschauern umgeht. 

Lesezeit 4 Minuten
Drei Bildschirme lassen bunte Lichter auf dem Gesicht des Youtubers Kai Bier alias PudelsCraft tanzen. Zielsicher lenkt er seinen Minecraft-Charakter, einen aufrecht gehenden Pudel im Anzug, durch die von ihm gebauten Werke und Gebäude. „Einen wunderschönen guten Hallo“, begrüßt Bier seine Zuschauer, die überall in Deutschland seinen
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