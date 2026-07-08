Kai Bier spricht mit seinen Minecraft-Videos vor allem eine junge Zielgruppe an. Das bedeute Verantwortung, sagt der Youtuber. Wie der 32-Jährige mit seiner Bekanntheit und seiner Verantwortung gegenüber den jungen Zuschauern umgeht.
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Drei Bildschirme lassen bunte Lichter auf dem Gesicht des Youtubers Kai Bier alias PudelsCraft tanzen. Zielsicher lenkt er seinen Minecraft-Charakter, einen aufrecht gehenden Pudel im Anzug, durch die von ihm gebauten Werke und Gebäude. „Einen wunderschönen guten Hallo“, begrüßt Bier seine Zuschauer, die überall in Deutschland seinen