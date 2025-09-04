Caroline Theis eröffnete ihr Yogastudio Yogafeld am 1. September 2024. Damit war es das erste Yogastudio in Birkenfeld. „Ich habe zuvor schon eine ganz Weile seit 2021 Yoga unterrichtet, allerdings nebenberuflich“, blickt die 42-Jährige zurück. Sie habe in dieser Zeit den Wunsch entwickelt, das auszuweiten und häufiger zu unterrichten. „In mir ist der Gedanke gewachsen, Yoga zu meinem Hauptberuf zu machen, der Gedanke hat sich gut angefühlt“, sagt Theis. „Zwischen Wunsch und Umsetzung ist dann aber noch ein großer Schritt zu tun“, fügt die gebürtige Rimsbergerin lachend hinzu.

Ende des Jahres 2023 fällt ihr das Gebäude an der Trierer Straße 5 auf, das gerade gebaut wird, sie findet ein Werbeplakat, auf dem eine Gewerbeeinheit in dem Haus beworben wird. „Da habe ich dann relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, es durchkalkuliert und die Entscheidung getroffen“, erzählt Theis. Weniger als ein Jahr später ist es so weit, und die Yogalehrerin eröffnet ihr Studio Yogafeld.

Ein Ort zum Auftanken und zur Selbstfindung

„Ich möchte den Menschen einen Ort bieten, wo sie zu sich finden können, Energie tanken und mentale und körperliche Stärke gewinnen“, beschreibt Theis ihre Motivation. Ein eigenes Studio sei einfach etwas anderes, als Unterricht in Turnhallen oder Seminarräumen. „Die Atmosphäre ist besser, sie lässt sich passend gestalten, mit logistischen Möglichkeiten wie einer Fußbodenheizung, viel Helligkeit über große Fenster und viel Frischluftzugang“, beschreibt Theis die Vorteile ihres Yogafelds.

i Viele Menschen nutzen seit der Eröffnung die Angebote des Studios Yogafeld in Birkenfeld K. Miller

Als sie ihre Leidenschaft für Yoga entdeckt habe, habe sie einen solchen Ort gebraucht. „Ich war nach langer Berufstätigkeit nach der Geburt meiner Kinder zu Hause. Ich habe einen Ausgleich zum Mutterdasein gebraucht, um die Verbindung zu mir selbst nicht zu verlieren.“ Yoga habe ihr genau diesen Ausgleich gegeben. „Yoga war der Weg zurück zu mir, ich habe mich ganz neu kennengelernt.“

Für Einsteiger und Erfahrene gleichermaßen

Und genau das wolle sie nun seit einem Jahr mit ihrem Yogastudio auch den Birkenfeldern bieten. Acht Kurse bietet die Yogalehrerin in ihrem Studio von Dienstag bis Donnerstag an, darunter ein Kurs für Anfänger, einer für Menschen, die schon Vorkenntnisse besitzen, ein Kurs für über 60-Jährige und auch Kinderyoga. Der Fokus bei den Erwachsenen liege auf körperlichen Übungen wie den bekannten Posen und Atemübungen. „Da fordern wir uns auch mal körperlich heraus, es wird auf eine gute Ausrichtung bei der Durchführung geachtet“, sagt Theis. Jede Stunde beginne mit einer Atemübung. „Der Atem führt die Bewegung, es ist wichtig, auf ihn zu achten.“ Den Kindern wolle sie das Thema eher spielerisch nahebringen. „Es geht hier um den achtsamen Umgang mit sich selbst, die Entwicklung des Gleichgewichtssinns und einiges mehr“, erklärt die Yogalehrerin.

Wer einmal ins Yoga reinschnuppern will oder noch nach einem Ort für die Weiterführung des Hobbys sucht, für den ist der 6. September der perfekte Zeitpunkt. An diesem Datum feiert Theis das einjährige Bestehen ihres Studios Yogalfeld in Birkenfeld an der Trierer Straße 5. Vier Yogaeinheiten mit jeweils 45 Minuten bietet die Yogalehrerin zum Jubiläum an. Davon sind zwei Einheiten für Anfänger gedacht, die das Yogastudio ausprobieren wollen – die weiteren zwei Einheiten richten sich an erfahrene Yogis, die Lust auf eine besonders kraftvolle Einheit hat. Zwischen den Einheiten stehe Theis für Fragen und Austausch zur Verfügung. „Es wird auch Getränke, Snacks und eine Verlosung geben“, kündigt die Yogalehrerin an. „Schnuppern Sie rein, denn wenn der Funke erst mal übergesprungen ist, wird Yoga zur Lebenshaltung, öffnet Geist und Herz und hilft beim persönlichen Wachstum“, wirbt sie für ihr Studio.