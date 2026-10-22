Wolf in Oberreidenbach Wurde der Wolf schon zuvor im Kreis Birkenfeld gesehen? Andrea Brand 22.10.2026, 13:00 Uhr

i Der Wolfsrüde GW4433m (hier ein Symbolfoto eines Wolfs) hatte Anfang des Jahres für Unruhe gesorgt. Vor Kurzem wurde ein Wolf in Oberreidenbach gesichtet. Handelt es sich dabei um dasselbe Tier? Boris Roessler. picture alliance/dpa

Das Thema Wolf hat nach einer Sichtung in Oberreidenbach vor Kurzem wieder an Fahrt aufgenommen. Bei dem Oberreidenbacher Wolf könnte es sich allerdings um einen alten Bekannten im Kreis Birkenfeld handeln.

Wo ist GW4433m? Monatelang war er fast täglich präsent. Im Winter riss ein einzelner Wolf im Kreis Kusel mehr als zwei Dutzend Schafe und mehrere Damtiere aus Gehegen. Die Genetik lieferte einen Namen: Rüde GW4433m aus der Alpenpopulation, seit Ende November 2025 als sesshaft im Nordpfälzer Bergland geführt.







Artikel teilen

Artikel teilen