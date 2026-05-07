Oliver Freitag und Sohn Julian haben große Ziele: Nun wurde für ihre Entwicklung eine Patentanmeldung für ihr Workflow-System eingereicht. Zum Team gehört außerdem seit Kurzem ein 16-Jähriger.
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Während die Pflegebranche seit Jahren mit wachsender Bürokratie und Fachkräftemangel kämpft, entsteht in Idar-Oberstein ein Gegenentwurf – und dieser nimmt nun auch rechtlich Form an: Für das Workflow-System „Scan & Push“ wurde eine Patentanmeldung eingereicht, das Aktenzeichen liegt bereits vor.