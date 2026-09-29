Der 70-jährige Wolfgang Brenner engagiert sich seit vielen Jahren im Verschönerungsverein Enzweiler. Gemeinsam mit fünf Mitstreitern geht es wöchentlich zum Arbeitseinsatz. Es wird freigeschnitten, repariert und erneuert.
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Dass Spaziergänger auf den Wegen, die sich rund um den Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler durch die Wälder schlängeln, ungehindert wandern können, ist kein Zufall. Vielmehr ist es das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit, die unter anderem Wolfgang Brenner seit Jahren leistet.