Unsere guten Seelen
Wolfgang Brenner hält Idar-Obersteiner Wege in Schuss
Wolfgang Brenner bei der Arbeit mit der Aktiven Gruppe des Verschönerungsvereins
Wolfgang Brenner bei der Arbeit mit der Aktiven Gruppe des Verschönerungsvereins
Andreas Fuhr

Der 70-jährige Wolfgang Brenner engagiert sich seit vielen Jahren im Verschönerungsverein Enzweiler. Gemeinsam mit fünf Mitstreitern geht es wöchentlich zum Arbeitseinsatz. Es wird freigeschnitten, repariert und erneuert.

Lesezeit 3 Minuten
Dass Spaziergänger auf den Wegen, die sich rund um den Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler durch die Wälder schlängeln, ungehindert wandern können, ist kein Zufall. Vielmehr ist es das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit, die unter anderem Wolfgang Brenner seit Jahren leistet.
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