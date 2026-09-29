Unsere guten Seelen Wolfgang Brenner hält Idar-Obersteiner Wege in Schuss Peter Bleyer 29.09.2026, 18:00 Uhr

i Wolfgang Brenner bei der Arbeit mit der Aktiven Gruppe des Verschönerungsvereins Andreas Fuhr

Der 70-jährige Wolfgang Brenner engagiert sich seit vielen Jahren im Verschönerungsverein Enzweiler. Gemeinsam mit fünf Mitstreitern geht es wöchentlich zum Arbeitseinsatz. Es wird freigeschnitten, repariert und erneuert.

Dass Spaziergänger auf den Wegen, die sich rund um den Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler durch die Wälder schlängeln, ungehindert wandern können, ist kein Zufall. Vielmehr ist es das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit, die unter anderem Wolfgang Brenner seit Jahren leistet.







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