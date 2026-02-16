Bei einem Brand am Fastnachtssonntag in der Hauptstraße behinderte starker Schneefall die Einsatzkräfte. Am Ende hatten die Wehrleute die Flammen aber schnell im Griff.
Am Fastnachtssonntag kurz vor 22 Uhr wurde die Feuerwache 1 der Stadt Idar-Oberstein zu einem Wohnungsbrand mit Personenrettung in die Hauptstraße in Idar-Oberstein alarmiert. Gegenüber des OIE-Gebäudes sei laut Integrierter Leitstelle Trier Feuerschein in einem Fenster im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu sehen.