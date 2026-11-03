Die Bagger rollen endlich an
Wohnmobilstellplatz Idar-Oberstein soll bald öffnen
Der Wohnmobilstellplatz Weiherschleife in Idar-Oberstein soll bald wieder nutzbar sein.
Der Wohnmobilstellplatz Weiherschleife in Idar-Oberstein soll bald wieder nutzbar sein.
HOSSER

Am 3. Juli wurde die Tiefensteiner Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Dies galt und gilt bislang immer noch nicht für den Wohnmobilstellplatz an der Weiherschleife. Nun kommt Bewegung in die Geschichte, die viele verärgert hat. 

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Eigentlich ein Grund für Freudensprünge. Die Wiederherstellung des Wohnmobilstellplatzes an der Weiherschleife hat endlich begonnen. Der aufgebrachte Belag müsse noch an die ursprünglich vorgesehene Ausführung angepasst werden. Die erforderlichen Schritte hierzu seien eingeleitet worden, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung.
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