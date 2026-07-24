Appell an Stadt Idar-Oberstein Wohnmobilstellplatz: Drängen auf Wiedereröffnung Stefan Conradt 24.07.2026, 18:00 Uhr

i Der einzige Wohnmobilstandplatz in Idar-Oberstein an der historischen Weiherschleife ist weiterhin nicht nutzbar. Vera Müller

Der einzige Wohnmobilstandplatz in Idar-Oberstein an der historischen Weiherschleife ist nach wie vor nicht nutzbar – Fahrer, die häufig aufgrund positiver Empfehlungen anreisen und dann vor Sperrschildern stehen, haben dafür wenig Verständnis.

Nach eineinhalb Jahren Vollsperrung ist die Tiefensteiner Straße endlich wieder frei befahrbar. Genauso lange war auch der Wohnmobilstellplatz an der Historischen Weiherschleife – der einzige in der Schmuckstadt – gesperrt. Und er ist es immer noch, obwohl der Verkehr ja seit ein paar Wochen wieder rollt.







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