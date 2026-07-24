Der einzige Wohnmobilstandplatz in Idar-Oberstein an der historischen Weiherschleife ist nach wie vor nicht nutzbar – Fahrer, die häufig aufgrund positiver Empfehlungen anreisen und dann vor Sperrschildern stehen, haben dafür wenig Verständnis.
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Nach eineinhalb Jahren Vollsperrung ist die Tiefensteiner Straße endlich wieder frei befahrbar. Genauso lange war auch der Wohnmobilstellplatz an der Historischen Weiherschleife – der einzige in der Schmuckstadt – gesperrt. Und er ist es immer noch, obwohl der Verkehr ja seit ein paar Wochen wieder rollt.