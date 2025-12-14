Großeinsatz der Feuerwehr Wohnhaus in Kronweiler brennt völlig nieder 14.12.2025, 10:32 Uhr

i Bis auf die Grundmauern brannte dieses Wohnhaus in Kronweiler trotz des massiven Einsatzes der Feuerwehr am Samstagabend ab. Hosser

Eine Familie in Kronweiler hat durch einen schweren Brand am Samstagabend ihr komplettes Hab und Gut verloren. Die Feuerwehrkräfte waren bis zum frühen Morgen im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern.

Bei einem schweren Wohnhausbrand in Kronweiler am Samstagabend entstand ein Totalschaden. Menschen kamen nach Angaben von Polizei und Feuerwehr nicht zu Schaden.Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.







Artikel teilen

Artikel teilen