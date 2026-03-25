Neubaugebiet „Naheschleife“ Wohnen, wo früher Fußball gespielt wurden Stefan Conradt 25.03.2026, 06:00 Uhr

i Im Neubaugebiet "Naheschleife" in Enzweiler rollen die Bagger. Im Sommer soll schon gebaut werden können. Fotostudio Hosser. Hosser

Bauplätze sind rar geworden in Idar-Oberstein. Gut, dass nun Bauland in Weierbach, Idar und Enzweiler entsteht. Auf dem früheren Fußballplatz der TSG sollen 22 neue und ebenerdige Baugrundstücke schon im Sommer zur Verfügung stehen.

Wohnen und leben oberhalb der Naheschleife von Enzweiler? Bauen auf tellerebenen Grundstücken? Das wird in Kürze im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler möglich werden. „Auf Schachen“, wie es in Enzweiler heißt, also auf dem Gelände des früheren Sportplatzes, entwickelt die Stadt Idar-Oberstein in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Birkenfeld, die die Vermarktung übernimmt, derzeit 22 Baugrundstücke, die im Sommer bebaut werden können.







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