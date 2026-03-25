Bauplätze sind rar geworden in Idar-Oberstein. Gut, dass nun Bauland in Weierbach, Idar und Enzweiler entsteht. Auf dem früheren Fußballplatz der TSG sollen 22 neue und ebenerdige Baugrundstücke schon im Sommer zur Verfügung stehen.
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Wohnen und leben oberhalb der Naheschleife von Enzweiler? Bauen auf tellerebenen Grundstücken? Das wird in Kürze im Idar-Obersteiner Stadtteil Enzweiler möglich werden. „Auf Schachen“, wie es in Enzweiler heißt, also auf dem Gelände des früheren Sportplatzes, entwickelt die Stadt Idar-Oberstein in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Birkenfeld, die die Vermarktung übernimmt, derzeit 22 Baugrundstücke, die im Sommer bebaut werden können.