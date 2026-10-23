Benny Engel und sein Team veranstalten zum elften Mal den Tag des Haarespendens in Idar-Oberstein. Die Soonwaldstiftung ist seit Beginn dabei und Herbert Wirzius dankt dem Friseur für sein anhaltendes Engagement.
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Zum elften Mal hat Benny Engel in seinem Friseursalon B. Style Hairartist in Idar-Oberstein schon zum „Tag des Haarespendens“ aufgerufen, um mit der Spendenaktion den dreijährigen Tay, der an einem seltenen Gendefekt, einem sogenannten Deletionssyndrom, leidet, und dessen Familie zu unterstützen.