Aktionstag im B.Style in Idar Wofür abgeschnittene Zöpfe ihren Wert haben Sascha Saueressig 23.10.2026, 06:00 Uhr

i Am Samstag, 14. November, fallen im Friseursalon von Benny Engel wieder Haare für einen guten Zweck. Wer mitmachen will, muss auf mindestens 25 Zentimeter Länge seiner Haare verzichten. Benny Engel (Archiv). Benny Engel

Benny Engel und sein Team veranstalten zum elften Mal den Tag des Haarespendens in Idar-Oberstein. Die Soonwaldstiftung ist seit Beginn dabei und Herbert Wirzius dankt dem Friseur für sein anhaltendes Engagement.

Zum elften Mal hat Benny Engel in seinem Friseursalon B. Style Hairartist in Idar-Oberstein schon zum „Tag des Haarespendens“ aufgerufen, um mit der Spendenaktion den dreijährigen Tay, der an einem seltenen Gendefekt, einem sogenannten Deletionssyndrom, leidet, und dessen Familie zu unterstützen.







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