Idar Marktplatz Wo sind all die Taxis hin? 15.11.2025, 10:29 Uhr

i Idar Marktplatz: Sieben Taxi-Stellplätze sind ausgewiesen. Zu sehen ist ... kein einziges. Hosser

Huch: Wo sind all die Taxis hin? SPD-Ausschussmitglied Horst Hotschicke ist am Idarer Marktplatz etwas aufgefallen...

Idar-Oberstein. Auf dem Marktplatz in Idar ist es meist schwierig, einen Parkplatz zu finden. Freie Plätze sind dann meist für Behinderte und Taxen reserviert – das hat ja auch gute Gründe. Im Bauausschuss fragte Horst Hotschicke jetzt aber mal nach: Er habe dort sieben Taxi-Stellplätze gezählt, bei seinen vielen Besuchen aber stets immer nur ein oder zwei der Sonder-Fahrzeuge festgestellt – „meist aber gar keins“.







