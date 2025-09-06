Dass der wichtigste Tempel der Hare Krishna Gemeinschaft im deuschsprachigen Raum in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, dürfte nur den wenigsten Menschen außerhalb dieses Glaubens bekannt sein. Grund genug, diesen Ort mitten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit seinen Menschen näher vorzustellen.

Kurz hinter der Gemeinde Abentheuer wurde im Jahr 1995 das ehemalige Sägewerk von Hare-Krishna-Mitgliedern gekauft, umgebaut und erweitert. Heute wohnen im Tempel Goloka Dhama, der Name bedeutet „Reich der Kühe“, 25 Menschen, darunter zehn Mönche und Priesterinnen, die ihr Leben dem Dienst Gottes widmen. Anders als im christlichen Glauben ist eine Priesterschaft bei Hare Krishna kein Gelübde fürs Leben, sondern sie können nach einiger Zeit der Askese heiraten und eine Familie gründen. Was sie als Mönch lernten und erfuhren nehmen sie mit in ihr späteres Leben.

i Andreas Baumgardt, mit spirituellem Namen Adi Shesha dasa, unterrichtet als Erzieher an der Gesamtschule Türkismühle. Er führte durch die weitläufige Anlage des Tempels Goloka Dhama mit mehreren Neben- und Wohngebäuden Thomas Brodbeck

Einer der Grundpfeiler ihrer Religion besteht aus dem Glauben an die Wiedergeburt; ganz so, wie es in der Bhagavad Gita beschrieben steht. Dieses spirituelle Gedicht, sozusagen ihre „Bibel“, wird dem der Legende nach dem Weisen Vyasa zugeordnet, der sie vor rund 5000 Jahren dem göttlichen Ganesha diktiert haben soll. In der Bhagavad Gita bildet sich ein Zwiegespräch zwischen Gott Krishna, der auf dieser Erde erscheint, und Arjuna, seinem Schüler. Dabei steht das erste Wort Hare für eine Anrufung der Energie von Gottes weiblicher Shakti. Es ist ein Anruf an die göttliche Kraft, um den Geist zu befreien, die Seele mit Gott zu verbinden und in allem schlummernde Liebe zu Gott zu erwecken.

Oder wie es Andreas Baumgardt, mit spirituellem Namen Adi Shesha dasa, mit seinen Worten erklärt: „Ziel des Krishna-Bewusstseins ist, die reine Liebe zu Gott, die in jedem vorhanden ist, zum Blühen und Wachsen zu bringen. Sie muss nur wieder freigelegt werden. Möglich ist dies durch Meditation und den Gesang Gottes: Hare Krishna, Hare Rama.“ Man spürt im Gespräch mit Baumgardt, der als Erzieher an der Gesamtschule Türkismühle unterrichtet, und auf dem Tempelgelände mit Frau und Tochter lebt, seine Ruhe und Ausgeglichenheit an. Er erklärt auch den Hintergrund der Feierlichkeiten zum Fest des Erscheinens von Radha, der göttlichen Gefährtin von Krishna. Beide kommen aus der spirituellen, geistigen Welt in die irdische, um uns hier an Gott zu erinnern. Knapp hundert Gläubige wohnen der Badezeremonie von Radha und Krishna im Tempel bei.

Priesterinnen und Mönche übergießen die Bildgestalten aus Marmor mit Wasser, Honig, Milch, selbst gemachten Fruchtsäften und Yoghurt als Ehrerbietung ihres Erscheinens. Es ist eine Salbung der Götter. Dazu lachen, singen und tanzen die Anwesenden. Es ist eine heitere, innige, freundliche Atmosphäre während des gesamten Gottesdienstes. Und man spürt die Freude der Gläubigen, die aus allen sozialen Schichten kommen. „Es gibt bei uns einen Professor für Betriebswirtschaftslehre, zwei Mediziner, Handwerker, Rentner und junge Menschen. In unserer Gemeinschaft herrscht in jeglicher Hinsicht Gleichberechtigung: Frauen können ganz selbstverständlich Priesterinnen werden. Schließlich sind vor Gott alle gleich“, erklärt Rolf Klotz, mit spirituellem Namen Rama Gopala dasa, der mithalf, das Gemeindezentrum in Abentheuer ehrenamtlich aufzubauen.

i Sowohl Priesterinnen wie Mönche übergießen die marmornen Figuren von Radha und Krishna mit Wasser, Honig, Milch, selbst gemachten Fruchtsäften und Yoghurt als Ehrerbietung ihres Erscheinens. Thomas Brodbeck

Es ist auch Beweis für das harmonische Verhältnis von der Tempel-Gemeinschaft zu den umliegenden Gemeinden. Und es ist es auch kein Wunder, dass auf dem Gelände des Tempels Ukrainer und Ukrainerinnen harmonisch zusammen mit Russen und Russinnen leben. „Obwohl es auch bei uns verschiedene Ansichten gibt, doch wir reden und diskutieren in Harmonie darüber. Wir machen keine Vorgaben. Die Liebe zu Gott kann man überall entwickeln und auch in anderen Religionen finden. Ganz so, wie es in der Bhagavad Gita steht: `Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht`“. Und so verzichten die Mitglieder von Hare Krishna ganz freiwillig und ohne Zwang auf allzu viel Konsum. Andreas Baumgardt trägt wie so viele keine Uhr, „denn wir wollen so einfach wie möglich leben, um Zeit zu haben für wirklich Wichtiges, für die spirituellen Dinge, um uns mit Gott zu verbinden“, erklärt er mit ruhigen, freundlichen Worten. Besucher sind im Tempel jederzeit willkommen. Und jeden Sonntag ist das Café geöffnet, wo leckere Kuchen und Gebäck mit Kräutertee oder Limonade den Wanderern im Nationalpark kredenzt werden.

i Der Hare-Krishna-Tempel Goloka Dhama feierte mit der symbolischen Badezeremonie von Radha und Krishna in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen Thomas Brodbeck

Überhaupt ist die Beziehung zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald, in dem der Tempel Goloka Dhama liegt, eine „wunderbare Sache“, wie es Baumgardt beschreibt. „Denn für uns ist die Natur eine wichtige, zentrale Botschaft. Es ist unser aller Mutter Erde, die nicht ausgebeutet, nicht malträtiert werden darf. Die Klimakrise nehmen wir sehr ernst und betrachten sie als Bedrohung. Eine Antwort darauf ist schließlich auch unser Motto von Hare Krishna: einfach leben, hoch denken.“

Auch wenn die Gemeinschaft von Hare Krishna von vielen Zeitgenossen vielleicht als fremd, weltfremd, fremdartig oder gar irrational betrachtet wird, so sollte man sich doch immer vor Augen halten, dass die restliche Welt mit ihren Kriegen in Gaza und der Ukraine, dem Konsumismus und den Hassbotschaften in den sogenannten sozialen Medien auch dem einen oder der anderen fremd und vielleicht gar irrational erscheinen mag.

Wie auch immer man zu Hare Krishna steht, für einen Abstecher am Sonntag bei Kaffee und Kuchen lohnt sich ein Besuch des Goloka Dhama-Tempels auf jeden Fall.