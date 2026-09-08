Bei Begehungen erarbeiteten Stadt, VG-Verwaltung und Polizei gemeinsam mit Birkenfelder Bürgern Gefahrenstellen im Fußverkehr. In einem weiteren Workshop sollen daraus Maßnahmen entstehen. Die Grünen mahnen, dass die Aktion nicht versanden darf.
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Birkenfelder Bürger haben am 13. und 17. August gemeinsam mit Vertretern aus Politik, VG-Verwaltung, Polizei und Schulen einen Blick auf die Situation für Fußgänger in der Kreisstadt geworfen. Bei zwei Begehungen betrachteten die Gruppen Querungssituationen und mögliche Gefahren, auf die Fußgänger in Birkenfeld regelmäßig stoßen.