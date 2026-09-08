Zweite Runde Fußverkehrscheck Wo lauern in Birkenfeld Gefahren für Fußgänger? Niels Heudtlaß 08.09.2026, 18:00 Uhr

i Ein großes Thema der Fußverkehr-Begehungen war der Schulweg. Die Schulleiterin der Grundschule Birkenfeld, Uta Schmitt, informierte über die Elterntaxi-Problematik und gefährliche Kreuzungen. Gerhard Ding

Bei Begehungen erarbeiteten Stadt, VG-Verwaltung und Polizei gemeinsam mit Birkenfelder Bürgern Gefahrenstellen im Fußverkehr. In einem weiteren Workshop sollen daraus Maßnahmen entstehen. Die Grünen mahnen, dass die Aktion nicht versanden darf.

Birkenfelder Bürger haben am 13. und 17. August gemeinsam mit Vertretern aus Politik, VG-Verwaltung, Polizei und Schulen einen Blick auf die Situation für Fußgänger in der Kreisstadt geworfen. Bei zwei Begehungen betrachteten die Gruppen Querungssituationen und mögliche Gefahren, auf die Fußgänger in Birkenfeld regelmäßig stoßen.







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