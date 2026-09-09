Wie ist die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen auf Vegetationsbrände vorbereitet? Das fragt sich Georg Dräger (FDP), der dazu eine Anfrage im VG-Rat stellte. Er plädiert dafür, der Feuerwehr Zugriff auf die Steinbachtalsperre zu gewähren.
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Wie ist die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen auf Vegetationsbrände in und außerhalb von Waldgebieten vorbereitet? Dazu hatte Georg Dräger (FDP) eine Anfrage gestellt, die Nils Heidrich, als Fachbereichsleiter in der Verwaltung auch für die Feuerwehr zuständig, in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates beantwortete.