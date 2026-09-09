VG Herrstein-Rhaunen
Wo gibt’s im Ernstfall genügend Löschwasser?
Bei einem Vegetationsbrand sollten vorhandene Ressourcen wie die Steinbachtalsperre genutzt werden. Dafür sprach sich Georg Dräg
Bei einem Vegetationsbrand sollten vorhandene Ressourcen wie die Steinbachtalsperre genutzt werden. Dafür sprach sich Georg Dräger (FDP) im VG-Rat Herrstein-Rhaunen aus.
Reiner Drumm. Rd

Wie ist die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen auf Vegetationsbrände vorbereitet? Das fragt sich Georg Dräger (FDP), der dazu eine Anfrage im VG-Rat stellte. Er plädiert dafür, der Feuerwehr Zugriff auf die Steinbachtalsperre zu gewähren.

Lesezeit 2 Minuten
Wie ist die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen auf Vegetationsbrände in und außerhalb von Waldgebieten vorbereitet? Dazu hatte Georg Dräger (FDP) eine Anfrage gestellt, die Nils Heidrich, als Fachbereichsleiter in der Verwaltung auch für die Feuerwehr zuständig, in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates beantwortete.
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