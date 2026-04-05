Für viel Wirbel hat die Ankündigung des Nachbarkreises St. Wendel gesorgt, die bisherigen Schulbuslinien zur IGS Türkismühle ab dem Landkreis Birkenfeld auszudünnen. Halb so wild, sagt dazu WND-Landrat Udo Recktenwald.
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Im Zusammenhang mit der Ankündigung des Landkreises St. Wendel, ab dem Schuljahr 2027/28 aus Kostengründen den bisherigen großräumigen Schulbusverkehr von der Gesamtschule Türkismühle bis in viele kleine Orte des Nationalparklandkreises nicht mehr aufrechterhalten zu können, meldet sich der St.