Recktenwald bezieht Stellung WND-Landrat: Schulbusse fahren weiterhin bis Birkenfeld Stefan Conradt 05.04.2026, 21:00 Uhr

i Vom neuen Busbahnhof am Talweiherplatz in Birkenfeld fahren auch im Schuljahr 2027/28 weiterhin Busse zur IGS Türkismühle. Reiner Drumm. Rd

Für viel Wirbel hat die Ankündigung des Nachbarkreises St. Wendel gesorgt, die bisherigen Schulbuslinien zur IGS Türkismühle ab dem Landkreis Birkenfeld auszudünnen. Halb so wild, sagt dazu WND-Landrat Udo Recktenwald.

Im Zusammenhang mit der Ankündigung des Landkreises St. Wendel, ab dem Schuljahr 2027/28 aus Kostengründen den bisherigen großräumigen Schulbusverkehr von der Gesamtschule Türkismühle bis in viele kleine Orte des Nationalparklandkreises nicht mehr aufrechterhalten zu können, meldet sich der St.







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