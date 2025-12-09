Wirtschaftsmedaille für Thilo Juchem

„Die Wirtschaftsmedaille würdigt nicht nur die Erfolge von Thilo Juchem, sondern einen Menschen, der unser Land sichtbar geprägt hat – und dies weiterhin tun wird“, betonte die Wirtschaftsministerin.

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat Unternehmer Thilo Juchem aus Niederwörresbach (Landkreis Birkenfeld), Geschäftsführer der Juchem-Gruppe, mit der Wirtschaftsmedaille der Wirtschaftsministerin ausgezeichnet. Mit der Ehrung würdigt sie sein herausragendes Engagement für die Bau- und Rohstoffwirtschaft, seine Innovationskraft sowie sein besonderes gesellschaftliches und soziales Wirken.

„Thilo Juchem ist seit Jahrzehnten eine verlässliche Stimme der Bau- und Rohstoffbranche in Rheinland-Pfalz – und ein Unternehmer, der wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung für Menschen und Region verbindet“, sagte Schmitt bei der Verleihung. „Er hat die Modernisierung unserer Verkehrsinfrastruktur entscheidend mitgestaltet und steht für einen konstruktiven Dialog zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik. Mit seinem sozialen Engagement und seiner Verbundenheit zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt er Maßstäbe weit über die Branche hinaus.“

Seit 30 Jahren an der Spitze des Verbands Vero

Thilo Juchem steht seit 30 Jahren an der Spitze des Verbands der Bau- und Rohstoffindustrie (Vero) in Rheinland-Pfalz, dem rund 700 Unternehmen angehören. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Verband „zu einem beständigen Partner von Politik und Wirtschaft“ (Schmitt). Als Geschäftsführer der Juchem-Gruppe habe er wichtige Impulse für die Steine- und Erdenindustrie gegeben. Mit innovativen Verfahren zur Weiterentwicklung von Bitumen und Asphalt habe das Unternehmen neue Standards im Straßenbau gesetzt und einen Beitrag zur effizienten Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur geleistet. „Diese kontinuierlichen Verbesserungen kommen direkt dem Alltag der Bürgerinnen und Bürger zugute – überall dort, wo tragfähige Straßen, sichere Wege und verlässliche Mobilität gebraucht werden.“

Über seine unternehmerische Tätigkeit hinaus engagierte sich Thilo Juchem über viele Jahre in tarifpolitischen Gremien und förderte den konstruktiven Austausch zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Umweltverbänden. Sein Einsatz in der Tarifkommission Rheinland-Pfalz trug zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zu einem ausgewogenen Interessenausgleich bei.

„Ausgeprägte Wertschätzungskultur“ im Unternehmen

Auch gesellschaftlich hat sich Juchem immer wieder eingebracht: Er unterstützt Vereine und soziale Projekte in der Region und half während der Hochwasserkatastrophe 2021 unbürokratisch betroffenen Familien. In seinem Unternehmen pflege er „eine ausgeprägte Wertschätzungskultur“ – etwa mit traditionellen Feierstunden für langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die Wirtschaftsmedaille würdigt nicht nur die Erfolge von Thilo Juchem, sondern einen Menschen, der unser Land sichtbar geprägt hat – und dies weiterhin tun wird“, betonte Schmitt. red