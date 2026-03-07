Landtagswahl am 22. März Wirtschaftsjunioren testen Kandidaten in Idar-Oberstein Vera Müller 07.03.2026, 08:16 Uhr

i Die Wirtschaftsjunioren Idar-Oberstein hatten die Landtagskandidaten von SPD, CDU, Bündnis 90/Grünen und FDP zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Carolina Günther (2. von links). Carolina Günther

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion, die die Wirtschaftsjunioren Idar-Oberstein organisiert hatten, wurde mit den Landtagskandidaten über zentrale Zukunftsfragen diskutiert, die die Region und gesellschaftliches Miteinander nachhaltig prägen.

Mit Blick auf die Landtagswahl hatten die Wirtschaftsjunioren zu einer Podiumsdiskussion ins Hotel Kristall eingeladen. Das Interesse war groß, viele Zuhörer kamen. Caroline Pehlke (SPD), Frederik Grüneberg (CDU), Kathrin Hoffmann (FDP) und Thomas Werner (Bündnis 90/Die Grünen) stellten sich den Fragen.







