Prozesse am Landgericht KH Wirt mit Schreckschusspistole bedroht? 05.01.2026, 17:14 Uhr

i In zwei Hauptverhandlungen vor den Strafkammern des Landgerichts Bad Kreuznach geht es in dieser Woche um Taten, die sich in Idar-Oberstein ereignet haben. Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild/Sonja Wurtscheid

Zwei Berufungsverhandlungen, bei denen es um Vorfälle geht, die sich in Idar-Oberstein ereignet haben, beschäftigen das Landgericht Bad Kreuznach.

In zwei Hauptverhandlungen vor den Strafkammern des Landgerichts Bad Kreuznach geht es in dieser Woche um Taten, die sich in Idar-Oberstein ereignet haben. Wegen Bedrohung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung, versuchter Nötigung und unerlaubten Führens einer Schusswaffe muss sich am Dienstag ein 21-Jähriger aus Idar-Oberstein, der strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten ist, vor der Fünften Strafkammer verantworten. ...







