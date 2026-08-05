Nach Prämienmarkt-Problematik Wird Talweiherplatz in Birkenfeld noch nachgebessert? Niels Heudtlaß 05.08.2026, 11:00 Uhr

i Nicht jeder Besucher konnte den Prämienmarkt genießen – für behinderte Menschen gab es viele Hürden. Tobias Prietzel

Der neue Platz lässt in Sachen Barrierefreiheit viele Wünsche übrig. Eine Leserin schildert die Odyssee, die ihr im Rollstuhl sitzender Mann für einen Besuch des Prämienmarkts durchmachen musste. Die Stadt Birkenfeld will Lösungen suchen.

Der neue Talweiherplatz in Birkenfeld ist beim Prämienmarkt vom 3. bis 6. Juli an seine Grenzen gestoßen, besonders was Barrierefreiheit angeht. „Es fing schon bei der Anreise an. Wir suchten in der Nähe des Platzes vergeblich einen Behindertenparkplatz“, schildert Stefanie Hermann in einem Leserbrief an unsere Zeitung ihre Erlebnisse beim gemeinsamen Prämienmarktbesuch mit ihrem Mann, der im Rollstuhl sitzt.







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