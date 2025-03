Ein Teil des Platzes an der Salzgasse soll umgestaltet werden. Grund dafür ist der geplante Abriss eines Gebäudes. Nun ist die Frage, mit der die Stadt sich beschäftigen muss: Was soll dort entstehen, ein Park oder Parkflächen?

Am Platz in der Salzgasse in Birkenfeld ist der Abriss eines Gebäudes geplant. Dabei handelt es sich um das Gebäude, das sich, von der Ingenieur-Goering-Straße kommend, auf der rechten Seite des Salzplatzes hinter den Parkplätzen und gegenüber der Kita St. Jakobus befindet. Der Abriss eröffnet für die Gestaltung des Salzplatzes neue Möglichkeiten, macht eine Neugestaltung sogar notwendig. „Durch den geplanten Abriss muss städtebaulich eine neue Lösung gefunden werden“, sagt Kai Kämmerling, Fachbereichsleiter bauliche Infrastruktur der VG Birkenfeld.

Das mit der Neugestaltung beauftragte Planungsbüro WSW und Partner aus Kaiserslautern, das unter anderem auch für die geplante Neugestaltung der Birkenfelder Saarstraße verantwortlich ist, stellte dem Bauausschuss der Stadt Birkenfeld am Dienstagabend zwei Varianten für die Neugestaltung des Salzplatzes vor. Dabei soll in beiden Varianten nur die rechte Seite des Salzplatzes umgestaltet werden. Auf der linken Seite, wo auch der Brunnen zu finden ist, bliebe alles beim Alten.

Eine grüne Insel in Birkenfeld

In der ersten Variante des Planungsbüros würde die rechte Ecke des Platzes so umgestaltet werden, dass gemeinsam mit dem durch die Salzgasse abgetrennten linken Teil ein kleiner Park entstünde. Eine große Pergola, ein Säulengang aus Metall, der mit Bewuchs vor der Sonne schützt, soll über die runde Kontur des neuen Platzes führen. Als Teil der Pergola würden in dieser Variante Sitzgelegenheiten in Form von niedrigen Sitzmauern bereitstehen. Die zwei auf der rechten Seite des Salzplatzes bereits bestehenden Bäume würden erhalten bleiben, wobei der Baum, der aktuell in Richtung Achtstraße steht, nach hinter versetzt werden soll.

Außerdem sollen in dieser Variante zwei neue Bäume gepflanzt werden. Zu den nördlich und südlich des Platzes befindlichen Privatzufahrten würden Mauern den Park abgrenzen. Zusätzlich schlägt das Planungsbüro vor, die durch die Salzgasse getrennten Teilbereiche des Salzplatzes optisch zu verbinden. Das könne entweder durch oberflächliche Kenntlichmachung der Querung mittels Farbe oder durch eine neue, sich vom Rest des Straßenbelags abgrenzende Pflasterung gelingen, heißt es vom Planungsbüro WSW. Auch geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen seien denkbar. In der vom Planungsbüro vorgestellten ersten Variante sind auch zwei Behindertenparkplätze oder ersatzweise Fahrrad- oder E-Bike-Stellplätze vorgesehen. Die Kosten für die Variante eins schätzt das Planungsbüro auf rund 199.000 Euro.

Salzplatz: Entweder Park oder Parkplätze

Die zweite durch die Planer von WSW vorgestellte Variante sieht weit mehr Parkplätze vor. Vier Parkflächen sollen hier hergestellt werden, drei davon für behinderte Menschen. Auch hier soll eine Pergola entstehen, allerdings in rechteckiger Form. Außerdem soll der Gang in Variante zwei durch Mauern an den Seiten begrenzt werden. „Das ergibt ein Bild, als würde dort weiterhin ein Haus stehen“, heißt es vom Planungsbüro aus Kaiserslautern. Als Sitzgelegenheiten in der Pergola werden in dieser Variante Metallbänke, wie sie bereits auf der linken Seite des Salzplatzes zu finden sind, vorgeschlagen. Statt kleiner Mauern als Abgrenzung zu den Privatzufahrten würde in dieser Variante auf hohe Mauern gesetzt. In Sachen Bäume und Querung sei die zweite Variante jedoch identisch zur Ersten, wie WSW mitteilt. Die Kosten für diese Variante lägen nach Schätzung des Planungsbüros bei rund 205.000 Euro.

„Wir stehen nun sozusagen vor der Entscheidung Park oder Parkflächen“, fasst Stadtbürgermeister Hans-Peter Lampel (SPD) die Varianten des Planungsbüros zusammen. Dabei stehe die Stadt durchaus unter Zeitdruck. Denn die Umgestaltung des Salzplatzes soll noch unter die Förderung des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ fallen. Da das Programm ausläuft, müsste die Stadt einen Förderantrag bis zum 30. April stellen. 80 Prozent der Kosten könnten so durch das Förderprogramm abgedeckt werden, wie Lampel mitteilt.

Uta Schmitt, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, sprach sich im Bauausschuss klar für die erste Variante aus. „Parkplätze sind in der Umgebung ausreichend vorhanden, wenn wir die Chance haben, eine grüne Ecke für unsere Stadt zu schaffen, sollten wir sie auch nutzen.“

Dem schloss sich auch die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Stadtrat, Sigrid Schöpfer an. „Perspektivisch könnte sich der Salzplatz mit der ersten Variante zu einem Stadtzentrum entwickeln, das wir in Birkenfeld bisher so nicht haben.“

In der CDU-Fraktion herrschte Uneinigkeit. Bauausschuss- und Stadtratsmitglied Immanuel Hoffmann plädierte für mehr Parkplätze: „Es handelt sich um einen viel frequentierten Bereich, zusätzliche Parkplätze wären da nicht verkehrt.“ Außerdem wies Hoffmann darauf hin, dass bei den vielen städtischen Feierlichkeiten, die in diesem Bereich stattfinden, die Parkplätze auch für Stände genutzt werden könnten. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat, Volker Meng, hingegen sprach sich klar für die Parkvariante aus. Meng schlug darüber hinaus vor, die Zahl der Parkplätze auf einen zu verringern. Ein Vorschlag, dem sich auch die Grünen anschlossen. „Auch Grünflächen lassen sich wunderbar in Feste einbinden“, gab deren Fraktionsvorsitzende Andrea Kathary zu bedenken. Als Beispiel nannte sie das Nationalparkfest.

Der Bauausschuss entschied sich nach der Diskussion, dem Stadtrat, der in der kommenden Woche tagt und dem die endgültige Entscheidung obliegt, die Parkvariante mit nur einem Parkplatz zu empfehlen.