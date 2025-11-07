Raserproblem in den Gemeinden Wird die VG Birkenfeld nun selbst Blitzer aufstellen? 07.11.2025, 19:00 Uhr

i Ein solcher mobiler Blitzer-Anhänger wie hier in Frankfurt könnte bald auch in der VG Birkenfeld an wechselnden Orten zu finden sein. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Auf Antrag der Freien Wähler beschäftigte die VG Birkenfeld sich mit eigenen Geschwindigkeitskontrollen. Kommunen können diese auf Antrag an das Land von der Polizei übernehmen. Das sind die Möglichkeiten für eigene VG-Blitzer.

Klagen über Raser an Hauptverkehrspunkten und Gefahrenstellen reißen in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld nicht ab. Die Saarstraße in Birkenfeld, die Hauptstraße und Saarstraße in Hoppstädten-Weiersbach, wo der Gemeinderat vor Kurzem die Einführung von Tempo 30 ablehnte, und die Ortsdurchfahrt der K7 in Gollenberg sind nur einige der häufig diskutierten Beispiele in der Region.







