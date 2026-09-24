Hotelrestaurant bis 2018 Wird die Schlossmühle in Horbruch zum Lost Place? Kurt Knaudt 24.09.2026, 17:00 Uhr

i Das Ehepaar Liller hatte viel Energie, Herzblut und auch Geld in die Historische Schlossmühle investiert, die ihr Lebenswerk war. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Seit 2018 ist die Schlossmühle in Horbach verwaist, die viele Jahre unter Leitung von Anne und Rüdiger Liller Feinschmecker und Ruhesuchende angelockt hatte. Es folgten ein Schicksalsschlag, Krankheit und Insolvenz. Neue Ideen scheiterten bislang.

Auch mehr als achteinhalb Jahre nach dem Aus für die Historische Schlossmühle in Horbruch ist das Hotelrestaurant geschlossen. Und daran wird sich wohl so schnell auch nichts ändern. Im Gegenteil: Die einstmals erste Adresse im Kreis Birkenfeld für Feinschmecker droht langsam, aber sicher zum Lost Place, zum vergessenen Ort, zu werden.







Artikel teilen

Artikel teilen