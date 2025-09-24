Trotz starker Regenfälle Wird der Talweiherplatz in Birkenfeld noch 2025 fertig? 24.09.2025, 11:00 Uhr

i Fast fertig: Die Arbeiten am Talweiherplatz befinden sich in den letzten Zügen, das lässt sich mittlerweile auch mit bloßen Augen sehen. Niels Heudtlaß

Starke Regenfälle könnten zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten führen. Ein Teilbereich des neuen Talweiherplatzes soll jedoch schon sehr zeitnah für die Nutzung freigegeben werden.

Ein Großteil der Arbeiten am Talweiherplatz im Herzen von Birkenfeld sind bereits abgeschlossen. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, die die Arbeiten für die Stadt Birkenfeld beaufsichtigt, mit. Das Wetter müsse allerdings mitspielen, damit der Talweiherplatz wie geplant in diesem Jahr fertig werde, heißt es seitens der VG.







Artikel teilen

Artikel teilen