Starke Regenfälle könnten zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten führen. Ein Teilbereich des neuen Talweiherplatzes soll jedoch schon sehr zeitnah für die Nutzung freigegeben werden.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Großteil der Arbeiten am Talweiherplatz im Herzen von Birkenfeld sind bereits abgeschlossen. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, die die Arbeiten für die Stadt Birkenfeld beaufsichtigt, mit. Das Wetter müsse allerdings mitspielen, damit der Talweiherplatz wie geplant in diesem Jahr fertig werde, heißt es seitens der VG.