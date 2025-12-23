„Wir sind blank, aber sexy...“

Mit einer Mehrheit von 30 Ja- bei acht Nein-Stimmen aus Reihen der AfD und der Linken wurde der Idar-Obersteiner Haushalt 2026, in dem 13,5 Millionen Euro fehlen, im Stadtrat verabschiedet. Auszüge aus den Reden der sechs kleinen Fraktionen.
Dass die finanzielle Situation die Zukunft der Stadt Idar-Oberstein gefährdet, sieht nicht nur Frank Schnadthorst (Freie Liste) so – die Stadt sei in vielen Bereichen unterfinanziert: „Die finanziellen Mittel reichen nur noch für die absoluten Pflichtaufgaben.