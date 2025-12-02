Kreistag beschließt Haushalt: „Wir haben nix, und wir kriegen nix“
Kreistag beschließt Haushalt
„Wir haben nix, und wir kriegen nix“
Haushaltsdefizit und Arbeitsplatzverluste: Der Landkreis Birkenfeld steht vor großen Herausforderungen. Welche Pläne bringt der neue Haushalt, und kann Künstliche Intelligenz zur Rettung beitragen?
Lesezeit 2 Minuten
Abhängig von den nationalen und internationalen Krisen gerät auch die kleine Welt im Kreis Birkenfeld zunehmend in Schieflage. Das spiegelt sich im Haushaltsentwurf für 2026, den der Kreistag mit einem Defizit von 23 Millionen Euro am Montag im Kasino der Kreissparkasse in Idar-Oberstein mit insgesamt 24 Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen bei zehn Nein-Stimmen von AfD, Linke, LUB/BfB und Frank Frühauf von der CDU verabschiedete.