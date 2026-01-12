Wintersportler stürmen den Erbeskopf 

Staus auf der Hinfahrt, minus fünf Grad und massig Schnee: Der erste Lifttag lockt am Sonntag Tausende Menschen aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf die Skipisten und Rodelhänge am Erbeskopf. Wie es weitergeht, hängt vom Wetter ab.
Lesezeit 2 Minuten
Lange Schlangen am Skilift und beim Skiverleih, volle Parkplätze, Staus auf der L164, der Zufahrtsstraße zum Erbeskopf: Der erste Lifttag hat am Sonntag mehrere Tausend Schnee- und Wintersportfans zur höchsten Erhebung von Rheinland-Pfalz gelockt.Bei rund fünf Grad minus ließen sich die großen Mengen Schnee, die erst am Vortag gefallen waren, gut auf der Piste präparieren.