Saisoneröffnung am Sonntag Wintersportler stürmen den Erbeskopf Christoph Strouvelle 12.01.2026, 08:54 Uhr

i Erster Skitag am Erbeskopf: Nicht nur am Lift gab es lange Schlangen, der Andrang war enorm. Christoph Strouvelle/TV

Staus auf der Hinfahrt, minus fünf Grad und massig Schnee: Der erste Lifttag lockt am Sonntag Tausende Menschen aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf die Skipisten und Rodelhänge am Erbeskopf. Wie es weitergeht, hängt vom Wetter ab.

Lange Schlangen am Skilift und beim Skiverleih, volle Parkplätze, Staus auf der L164, der Zufahrtsstraße zum Erbeskopf: Der erste Lifttag hat am Sonntag mehrere Tausend Schnee- und Wintersportfans zur höchsten Erhebung von Rheinland-Pfalz gelockt.Bei rund fünf Grad minus ließen sich die großen Mengen Schnee, die erst am Vortag gefallen waren, gut auf der Piste präparieren.







