Saisoneröffnung am Sonntag
Wintersportler stürmen den Erbeskopf 
Erster Skitag am Erbeskopf: Nicht nur am Lift gab es lange Schlangen, der Andrang war enorm.
Staus auf der Hinfahrt, minus fünf Grad und massig Schnee: Der erste Lifttag lockt am Sonntag Tausende Menschen aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf die Skipisten und Rodelhänge am Erbeskopf. Wie es weitergeht, hängt vom Wetter ab.

Lange Schlangen am Skilift und beim Skiverleih, volle Parkplätze, Staus auf der L164, der Zufahrtsstraße zum Erbeskopf: Der erste Lifttag hat am Sonntag mehrere Tausend Schnee- und Wintersportfans zur höchsten Erhebung von Rheinland-Pfalz gelockt.Bei rund fünf Grad minus ließen sich die großen Mengen Schnee, die erst am Vortag gefallen waren, gut auf der Piste präparieren.

