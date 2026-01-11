Ski und Rodel gut Winterspaß in Breitenthal und am Erbeskopf Fotostudio Hosser 11.01.2026, 09:23 Uhr

i Rodelspaß gab es am Samstag nicht nur in Breitenthal. Hosser

Das Warten hat ein Ende: Am Sonntag eröffnet das Wintersport Erbeskopf die Pisten für die Skisaison, nachdem es in der Nacht noch einmal zehn Zentimeter Neuschnee gab. In vielen Orten wurde schon am Samstag gerodelt, was das Zeug hielt.

Am Samstagvormittag bereitete sich in Breitenthal das halbe Dorf auf einen Tag im Schnee vor. In der Straße „Am Forstgarten" verwandelte sich die winterliche Kulisse in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. Dort war eine rund 150 Meter lange Rodelbahn gebaut worden, die schnell zum Mittelpunkt des Geschehens wurde.







