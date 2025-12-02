Winterliche Genüsse und weihnachtliche Klänge

Auch wenn die Witterung nicht ideal war, konnten die Heimat- und Wanderfreunde Göttschied sich nicht über den Zuspruch ihres Weihnachtsmarktes beklagen. Und einige feierten dann bis in die Nacht weiter.

Der diesjährige Göttschieder Weihnachtsmarkt am Samstag, 29. November, lockte erneut zahlreiche Besucherinnen und Besucher an das Vereinsheim der Heimat- und Wanderfreunde Göttschied. Trotz des wechselhaften Wetters herrschte am ganzen Tag eine lebhafte und fröhliche Atmosphäre.

Der Nachmittag begann in der gut gefüllten Mehrzweckhalle der Grundschule. Dort sorgten der Kinderchor der Kindertagesstätte Göttschied sowie die Schülerinnen und Schüler der Grundschule mit ihren Liedern für einen warmen und feierlichen Auftakt. Begleitet von selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und Kakao entwickelte sich ein stimmungsvoller Beginn des Markttages.

Auch vor dem Vereinsheim der Heimat- und Wanderfreunde herrschte reger Betrieb. Und dies trotz des Schmuddelwetters am Samstagnachmittag.

Auf dem Außengelände wartete in mehreren Ständen und Zelten ein breites Angebot an Speisen und Getränken. Neben Deftigem vom Grill wurden unter anderem Kartoffelwaffeln, Lángos, Kartoffelsuppe, Waffeln und Crêpes angeboten. Verschiedene Sorten Glühwein, Glögg, Met und Kinderpunsch sorgten mitunter für winterliche Genüsse. Zahlreiche Stände lokaler Aussteller boten Dekoration, Geschenkartikel und Handwerkliches an – trotz Regens wurde intensiv geschaut, gestöbert und eingekauft.

Ein Höhepunkt für die jüngsten Besucher war der Nikolaus, der am Nachmittag viele Kinder begrüßen konnte. Er hatte kleine Geschenke im Gepäck und wurde mit Liedern empfangen. Musikalisch begleiteten das Blasorchester Oberstein-Weierbach sowie die junge Göttschieder Band No Name den Tag. Das Orchester spielte ein abwechslungsreiches Programm aus klassischen und modernen Stücken. Anschließend sorgten die jungen Musikerinnen von No Name für ausgelassene Stimmung.

Am Abend ging es dann im Vereinsheim weiter: Dort wurde bis in die Nacht hinein getanzt, gesungen und gelacht. Die Organisatoren der Heimat- und Wanderfreunde loben den Ablauf des Marktes und ziehen ein durchweg positives Fazit. Sie danken allen Mitwirkenden, Ausstellern und auch Gästen, die den Markt mit Leben gefüllt haben. Der Weihnachtsmarkt bot erneut einen gelungenen und sehr gut besuchten Start in die Adventszeit.