Feuerwehr errichtet Ölsperren Winterdienstfahrzeug stürzt in Birkenfelder Weiher Christian Schulz 20.11.2025, 12:36 Uhr

i Ein Streufahrzeug rutschte einen Abhang hinunter in den Sielbachweiher -- die Ursache für den Unfall ist noch ungeklärt. Foto Hosser. Hosser

Ein Unimog stürzt in eiskaltes Wasser, Öl bedroht den Weiher – wie der Fahrer sich rettete und was die Feuerwehr jetzt unternimmt.

Mittelschwer verletzt wurde der Fahrer eines Streufahrzeuges bei einem Unfall, der sich am Donnerstagmorgen unweit des Vereinsgeländes des Angelsportvereins Fischwaid ereignete. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Unimog vom Baubetriebshof der Stadt Birkenfeld vom Weg ab, rutschte einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb im dortigen Weiher liegen.







