Autofahrer auf der Bundesstraße 420 bei Kusel mussten am Mittwochmorgen Geduld mitbringen: Drei Schwertransporter hatten sich im Stadtgebiet festgefahren und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Die Schwerlasttransporter waren auf der B 420 unterwegs und transportierten jeweils über 90 Meter lange Rotorblätter für Windkraftanlagen. Ursprünglich war geplant, dass sie eine Engstelle in der Nähe des Benzinoparks passieren. Doch in der Praxis erwies sich die Durchfahrt als zu eng, wodurch die Tour ins Stocken geriet. Infolgedessen kam es auf der B 420, insbesondere im Bereich Trierer Straße/Ecke Haischbachstraße, zeitweise zu einer vollständigen Sperrung. Die Transporter wurden schließlich mit Unterstützung der Polizei wieder rückwärts in Richtung der Autobahn 62 bis in die Höhe der Abfahrt zum Stadtteil Bledesbach gelotst. Dort stehen sie nun auf einer Fahrspur der B 420. Um den Verkehr an dieser Stelle zu regeln, wurde eine temporäre Ampelanlage eingerichtet. Die zuständige Spedition arbeitet derzeit an einer alternativen Route für den Transport. Wie lange die Ausarbeitung und Umsetzung dieser neuen Strecke dauern wird, ist bislang noch unklar.