Die für die drei in Siesbach geplanten Windräder zuständige Firma Geres will nicht nur Siesbach, sondern auch umliegende Gemeinden finanziell beteiligen. Dabei geht es teils um hohe Summen. Auch bei den Siesbacher PV-Anlagen gibt es Neuigkeiten.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Siesbach sollen Photovoltaikanlagen entstehen – das ist schon seit einiger Zeit geplant. Jetzt hat die für die Planung zuständige Firma Wes Green einen aktuellen Stand mitgeteilt. Seit Kurzem ist klar: Die PV-Flächen werden nicht so groß wie ursprünglich geplant. Grund für die Verkleinerung sind der Vorrang der Landwirtschaft auf Teilen des zuerst angedachten Gebiets sowie das Vorkommen von durch den Naturschutz geschützten Wiesen und Flächen.

Landwirtschaft und Stromerzeugung gleichzeitig möglich

Wes Green plant nun allerdings zusätzlich mit zwei sogenannten Agri-PV-Anlagen. Das Besondere an diesen Anlagen sei, dass auf den Flächen, wo diese dann stehen werden, gleichzeitig weiter Landwirtschaft betrieben werden könne, wie die PV-Firma mitteilt. Wes Green habe sich dabei für eine Variante entschieden, bei der die Module senkrecht aufgestellt werden. Erntemaschinen könnten dann zwischen den Reihen von PV-Modulen, zwischen denen rund 10 Meter Abstand eingeplant ist, durchfahren und die Landwirtschaft werde nicht beeinträchtigt. Das sei in dem Planungsgebiet besonders einfach, da es sich um eine Grünschnitt-Nutzung durch die dortigen Landwirte handele, heißt es von Wes Green. Für die senkrechte Aufstellung habe die Firma sich entschieden, da diese günstiger sei als andere Varianten, zum Beispiel mit Stelen.

Der Nachteil der Agri-PV-Anlagen: Sie bringen mit 1,4 Megawatt Peak (MWp) sehr viel weniger Leistung als die ebenfalls in Siesbach geplanten klassischen Photovoltaikanlagen(13,5 MWp). Für beide Anlagetypen sei in der aktuellen Planung kein Speicher vorgesehen. Die Anlagen würden allerdings speicherfähig gebaut, um sich alle Möglichkeiten offenzuhalten, wie die PV-Firma mitteilt. „Eine Speicherung liegt sehr im Interesse der Ortsgemeinde, um den Strom auf Dauer nicht nur extern zu vermarkten, sondern auch für die Siesbacher Bürger zugänglich zu machen“, gab der Siesbacher Ortsbürgermeister Klaus Mildenberger den Verantwortlichen von Wes Green mit auf den Weg. Außerdem betonte Mildenberger, dass die Ortsgemeinde sehr um die Schaffung von Ausgleichflächen bemüht sei. Das zeige auch die Schmetterlingswiese in Siesbach. „Wir setzten uns als Ortsgemeinde für die Natur ein“, sagt Mildenberger.

Geldsegen für Siesbach und umliegende Ortsgemeinden

Mildenberger überbrachte auch eine weitere gute Neuigkeit in Sachen erneuerbare Energien, nicht nur für Siesbach, sondern auch für die umliegenden Gemeinden. Die Firma Geres will im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) Siesbach und die umliegenden Gemeinden an den drei geplanten Windrädern auf Siesbacher Gebiet jährlich finanziell beteiligen. Im EEG heißt es: „Anlagenbetreiber sollen Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen. Zu diesem Zweck dürfen Anlagenbetreiber den Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten.“

Die Firma Geres hat aus diesem Grund nun mehreren Gemeinden einen Vertrag über diese Gegenleistung angeboten. Profitieren sollen alle Gemeinden, deren Gemeindegebiet in einem 2,5-Kilometer-Radius um die Windräder liegt. Berechnet wird die Summe der Beteiligung an der Fläche, die in diesem Radius liegt, und der eingespeisten Strommenge durch die Anlagen (0,2 cent pro Kilowattstunden). So werden manchen wie der Stadt Idar-Oberstein (rund 2 Euro), Wirschweiler (2 Euro), Niederbrombach (175 Euro), Niederhambach (175 Euro), Allenbach (528 Euro) und Schwollen (615 Euro) nur relativ kleine Beträge angeboten, die im Haushalt der Stadt und Ortsgemeinden wohl keinen Unterschied machen werden.

Über Beteiligungen im Tausender-Bereich können sich dann schon Sensweiler (rund 1193 Euro), Oberbrombach (1561 Euro), Kirschweiler (1714 Euro), Hettenrodt (5377 Euro) und Rötsweiler-Nockenthal (7544 Euro) freuen, sollten sie das Angebot der Firma Geres annehmen. Die höchste Summe wird natürlich Siesbach selbst mit 23.967 Euro angeboten. Doch auch für Gemeinden wie Mackenrodt (10.714 Euro), Leisel (13.703 Euro), und Wilzenberg-Hußweiler (15.829 Euro) geht es bei dem Angebot um relevante Summen. Die Verträge liegen den Gemeinden vor, nun müssen die Räte dort abstimmen. In Siesbach stimmte der Gemeinderat für die Unterschrift unter der Beteiligung.