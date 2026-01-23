Nach Mord in Hermeskeil „Willst du mich erschießen?“ 23.01.2026, 18:00 Uhr

i Ein Justizbediensteter nimmt dem Angeklagten im Gerichtssaal die Handschellen ab. Harald Tittel/dpa

Weil er eine 28-jährige Frau bei Hermeskeil erschossen haben soll, steht derzeit ein 35 Jahre alter Mann aus dem Saarland in Trier vor Gericht. Der erste Prozesstag war nichts für schwache Nerven.

Trier/Hermeskeil. Bevor Theresa Hardt den Tonmitschnitt der letzten Minuten im Leben der ermordeten 28-Jährigen startet, wendet sich die Vorsitzende Richterin an die Zuhörer im gut besetzten Sitzungssaal des Trierer Landgerichts. „Wer das nicht hören möchte, sollte jetzt bitte den Saal verlassen“, sagt Hardt und schaut in Richtung Zuschauerbänke.







