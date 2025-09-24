Baustopp auf der Großbaustelle Will die SHG beim Klinikum Idar-Oberstein aussteigen? 24.09.2025, 15:00 Uhr

i Baustopp am Klinikum Idar-Oberstein: Seit vergangenem Mittwoch stehen die Bagger still. Hosser. HOSSER

Die Diskussion um die Zukunft des Klinikums Idar-Oberstein nimmt Fahrt auf. Jetzt geht es offenbar sogar um einen Ausstieg der SHG, die das Krankenhaus seit 52 Jahren betreibt.

Die SHG (Saarland Heilstätten GmbH) prüft offenbar die Möglichkeit, ihre Anteile am Klinikum Idar-Oberstein ganz oder teilweise zu verkaufen. Das ist offenbar der eigentliche Hintergrund für den Baustopp an der Großbaustelle in Göttschied (die NZ berichtete) und Hintergrund der verklausierten Begründung der SHG („bis zur Neuordnung der Gesellschafterstrukturen“).







