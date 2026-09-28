Idar-Oberstein: Wildschweine verwüsten Gärten, werfen Mülltonnen um und kommen bis an die Haustüren. Anwohner fühlen sich im Stich gelassen – doch wer ist zuständig? Eine verzweifelte Anwohnerin sucht nun Hilfe beim Oberbürgermeister.
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Die Wildschweinplage in Teilen von Idar-Oberstein zieht immer weitere Kreise: Regelmäßig sucht das Schwarzwild auch die Goethestraße im Stadtteil Idar heim. Martina Albert und einige andere Anwohner fühlen sich alleingelassen, weil sich offenbar niemand für dieses Problem zuständig fühlt.