Nachts kommen die Schweine Wildschweine wüten in Idar-Obersteiner Goethestraße Kurt Knaudt 28.09.2026, 19:00 Uhr

i Wildschweine suchen immer wieder die Grundstücke in der Goethestraße in Idar heim. Martina Albert

Idar-Oberstein: Wildschweine verwüsten Gärten, werfen Mülltonnen um und kommen bis an die Haustüren. Anwohner fühlen sich im Stich gelassen – doch wer ist zuständig? Eine verzweifelte Anwohnerin sucht nun Hilfe beim Oberbürgermeister.

Die Wildschweinplage in Teilen von Idar-Oberstein zieht immer weitere Kreise: Regelmäßig sucht das Schwarzwild auch die Goethestraße im Stadtteil Idar heim. Martina Albert und einige andere Anwohner fühlen sich alleingelassen, weil sich offenbar niemand für dieses Problem zuständig fühlt.







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