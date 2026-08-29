Problem in Idar-Oberstein
Wildschweine: Hat Jäger Frederik Grüneberg die Lösung? 
Innerhalb der Stadtverwaltung soll eine Taskforce gebildet werden, die sich um die Wildschwein-Problematik in Idar-Oberstein küm
Innerhalb der Stadtverwaltung soll eine Taskforce gebildet werden, die sich um die Wildschwein-Problematik in Idar-Oberstein kümmert.
Boris Roessler/dpa

Hat Frederik Grüneberg, CDU-Stadtrat, die Lösung für die Wildschwein-Problematik in Idar-Oberstein, die Anwohner und Stadtspitze gleichermaßen beschäftigt? Der 29-Jährige hat angeboten, in der neuen Taskforce der Verwaltung mitzuarbeiten. 

Lesezeit 2 Minuten
Wildschweine machen nicht nur Bürgermeister Friedrich Marx Sorgen, wie er jüngst in der Stadtratssitzung bekannte. Auch viele Anwohner, aktuell vor allem in Idar, berichten von Angst vor den Tieren, die Gärten zerwühlen und sich über Gelbe Säcke hermachen.
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