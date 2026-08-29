Hat Frederik Grüneberg, CDU-Stadtrat, die Lösung für die Wildschwein-Problematik in Idar-Oberstein, die Anwohner und Stadtspitze gleichermaßen beschäftigt? Der 29-Jährige hat angeboten, in der neuen Taskforce der Verwaltung mitzuarbeiten.
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Wildschweine machen nicht nur Bürgermeister Friedrich Marx Sorgen, wie er jüngst in der Stadtratssitzung bekannte. Auch viele Anwohner, aktuell vor allem in Idar, berichten von Angst vor den Tieren, die Gärten zerwühlen und sich über Gelbe Säcke hermachen.