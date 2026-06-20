Wildschwein-Wirbel auf Idar-Obersteiner Hauptstraße
Ein Frischling sorgte am Samstagmorgen für Wirbel in der Idar-Obersteiner Hauptstraße. Eine Streifenwagenbesatzung half ihm behutsam aus der Klemme.
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Für einen ungewöhnlichen Einsatz sorgte am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr ein Wildschwein-Frischling, „der offenbar beschlossen hatte, die örtliche Verkehrsinfrastruktur genauer unter die Lupe zu nehmen“, wie es die Polizei Idar-Oberstein in ihrem Bericht mit einem Augenzwinkern beschreibt: „Das kleine Borstentier war auf der Hauptstraße in Höhe der Stadtverwaltung Idar-Oberstein entgegen der Fahrtrichtung in Richtung B41 unterwegs und zeigte ...