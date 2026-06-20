Frischling auf Entdeckungstour
Wildschwein-Wirbel auf Idar-Obersteiner Hauptstraße
Der Frischling, der für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz sorgte, ruht sich nach seiner Rettung in einer sicheren Box aus.
Der Frischling, der für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz sorgte, ruht sich nach seiner Rettung in einer sicheren Box aus.
PI Idar-Oberstein

Ein Frischling sorgte am Samstagmorgen für Wirbel in der Idar-Obersteiner Hauptstraße. Eine Streifenwagenbesatzung half ihm behutsam aus der Klemme.

Lesezeit 1 Minute
Für einen ungewöhnlichen Einsatz sorgte am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr ein Wildschwein-Frischling, „der offenbar beschlossen hatte, die örtliche Verkehrsinfrastruktur genauer unter die Lupe zu nehmen“, wie es die Polizei Idar-Oberstein in ihrem Bericht mit einem Augenzwinkern beschreibt: „Das kleine Borstentier war auf der Hauptstraße in Höhe der Stadtverwaltung Idar-Oberstein entgegen der Fahrtrichtung in Richtung B41 unterwegs und zeigte ...

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