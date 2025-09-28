Kommunale NLP-Versammlung Wildnis ist auf Kurs 28.09.2025, 15:00 Uhr

i Katja Hilt bei der Kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus Stefan Conradt

Viel Lob gibt es im gerade vorgelegten Evaluierungsbericht zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Aber auch Warnungen, dass das Schutzgebiet finanziell und personell besser ausgestattet werden müsse, um die Ziele zu erreichen und zu verstetigen.

Auf der Kommunalen Nationalpark-Versammlung wurde der Endbericht der Evaluierung der Nationalen Naturlandschaften für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald vorgestellt. Das externe Komitee bescheinigt dem Schutzgebiet seit seiner Gründung 2015 eine positive Entwicklung.







