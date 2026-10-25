Wildenburg bei Kempfeld Wildfreigehege ist wegen Sturmschäden geschlossen Niels Heudtlaß 25.10.2026, 13:09 Uhr

i Dieses Zelt wurde vom Sturm umgeweht. Die Mitarbeiter des Wildfreigeheges richteten es mit einem Traktor wieder auf und entfernten die Plane, um dem Sturm die Angriffsfläche zu nehmen. Hosser

Der Sturm der vergangenen Nacht hat das Wildfreigehege an der Wildenburg bei Kempfeld beschädigt. Den Tieren gehe es allerdings gut, wie die Verantwortlichen mitteilen. Größere Einsätze aufgrund des Sturms gab es im Kreis Birkenfeld nicht.

. Die Sturmböen der vergangenen Tage haben Schäden am Wildfreigehege der Wildenburg bei Kempfeld hinterlassen. Deswegen müsse das Gehege am Sonntag, 25. Oktober, geschlossen bleiben, teilt das Wildfreigehege Wildenburg auf seiner Facebook-Seite mit. „Der Sturm hat einiges beschädigt, den Tieren geht es aber gut“, heißt es in dem Post.







Artikel teilen

Artikel teilen