Nach Sturmschäden Wildfreigehege an der Wildenburg ist wieder geöffnet Niels Heudtlaß 26.10.2026, 09:44 Uhr

i Gähnende Leere herrschte am Sonntag im Wildfreigehege der Wildenburg. Aufgrund von Sturmschäden musste der Park für Besucher geschlossen bleiben. Hosser

Aufgrund von Sturmschäden musste das Wildfreigehege am vergangenen Samstag und Sonntag schließen. Wie stark die Schäden waren und warum bereits wieder geöffnet werden konnte.

Das Wildfreigehege an der Wildenburg bei Kempfeld musste am Samstag, 24. Oktober, und Sonntag, 25. Oktober, aufgrund von Sturmschäden schließen. „Durch umgefallene Bäume wurden einige Zäune beschädigt, die Plane unseres Lagerzelts wurde weggeweht und ebenfalls beschädigt“, sagt der Leiter des Wildfreigeheges, Tobias Jerusalem.







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