Schäden und Sicherheitsmängel
Wildenburgturm ist ab sofort gesperrt
Der Wildenburg-Turm ist ab sofort aus Sicherheitsgründen für den Besucherverkehr gesperrt.
Dominik Ketz

Das ist schade: Damit entfällt einer der schönsten Aussichtspunkte in der Nationalparkregion fürs Erste...

Der Wildenburg-Turm am Nationalpark-Tor bei Kempfeld muss aus Sicherheitsgründen wegen Schäden ab sofort gesperrt werden. Das teilt das Nationalparkamt mit: „Bei einer Begehung des Turms sind Schäden an der Holzkonstruktion aufgefallen. Die Schäden werden durch Fachleute begutachtet und der Turm saniert.

