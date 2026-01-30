Schäden und Sicherheitsmängel: Wildenburgturm ist ab sofort gesperrt
Das ist schade: Damit entfällt einer der schönsten Aussichtspunkte in der Nationalparkregion fürs Erste...
Der Wildenburg-Turm am Nationalpark-Tor bei Kempfeld muss aus Sicherheitsgründen wegen Schäden ab sofort gesperrt werden. Das teilt das Nationalparkamt mit: „Bei einer Begehung des Turms sind Schäden an der Holzkonstruktion aufgefallen. Die Schäden werden durch Fachleute begutachtet und der Turm saniert.