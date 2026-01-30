Schäden und Sicherheitsmängel Wildenburgturm ist ab sofort gesperrt 30.01.2026, 11:32 Uhr

i Der Wildenburg-Turm ist ab sofort aus Sicherheitsgründen für den Besucherverkehr gesperrt. Dominik Ketz

Das ist schade: Damit entfällt einer der schönsten Aussichtspunkte in der Nationalparkregion fürs Erste...

Der Wildenburg-Turm am Nationalpark-Tor bei Kempfeld muss aus Sicherheitsgründen wegen Schäden ab sofort gesperrt werden. Das teilt das Nationalparkamt mit: „Bei einer Begehung des Turms sind Schäden an der Holzkonstruktion aufgefallen. Die Schäden werden durch Fachleute begutachtet und der Turm saniert.







