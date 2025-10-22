Nach den Einnahmen durch die Biontech-Millionen muss man in Idar-Oberstein wieder kleinere Brötchen backen. Der Meister der Zahlen ist der Kämmerer der Stadt. Aber wie geht man beim Erstellen eines so imposanten Zahlenwerks überhaupt vor?
Lesezeit 4 Minuten
Klingt, als wäre es in einem anderen (Stadt-)Leben gewesen… Nach der Komplettentschuldung durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022, als dank der Biontech-Millionen auf einen Schlag 133 Millionen Euro an Verbindlichkeiten abgelöst werden konnten, sah das 2025 zu Jahresbeginn wieder ganz anders aus.