Kämmerer liefert Antworten Wieso hat die Stadt Idar-Oberstein so wenig Geld? 22.10.2025, 09:50 Uhr

i Nebel über Idar-Oberstein... Die Stadt ist nach den Biontech-Millionen finanziell wieder in einer schwierigen Situation. Hosser

Nach den Einnahmen durch die Biontech-Millionen muss man in Idar-Oberstein wieder kleinere Brötchen backen. Der Meister der Zahlen ist der Kämmerer der Stadt. Aber wie geht man beim Erstellen eines so imposanten Zahlenwerks überhaupt vor?

Klingt, als wäre es in einem anderen (Stadt-)Leben gewesen… Nach der Komplettentschuldung durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022, als dank der Biontech-Millionen auf einen Schlag 133 Millionen Euro an Verbindlichkeiten abgelöst werden konnten, sah das 2025 zu Jahresbeginn wieder ganz anders aus.







