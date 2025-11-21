Wiedereröffnung mit vielen Kunden und Freunden

In Veitsrodt wurde auf die Wiedereröffnung der Raiffeisenbank-Filiale und der Firma Ballat Haustechnik angestoßen. Schätzungsweise an die 200 Gäste, Kunden, Freunde, Handwerker und Gemeindevertreter kamen trotz der Kälte des ersten Wintertags.
Von der Kälte ließen sich die Gäste bei der Wiedereröffnung der Raiffeisenbank-Filiale und der Firma Ballat Haustechnik in Veitsrodt nicht abschrecken. „Es war ein gelungenes „After-Work-Event“, berichtet Markus Hofmann, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Nahe, „nachdem wir die Pforten bereits schleichend seit 4.