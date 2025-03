Die Sanierungsarbeiten auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein, die der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach am Montag, 24. März, wieder aufnimmt (die NZ berichtete), sind nicht die einzigen Projekte des Landesbetriebs Mobilität (LBM), die in diesem Frühjahr im Kreis Birkenfeld beziehungsweise im Nahetal anstehen.

Im Auge behalten sollten Autofahrer neben der gerade begonnenen Sanierung der Tiefensteiner Straße in Idar-Oberstein unter Vollsperrung dabei vor allem, dass die B41 zwischen dem Knotenpunkt Fischbach/Weierbach und dem Abzweig Bärenbach an drei Wochenenden voraussichtlich ab Ende April/Anfang Mai halbseitig gesperrt wird, um die Fahrbahn dort zu sanieren. „Hierbei handelt es sich um einen dreispurigen Abschnitt mit Überholstreifen, sodass eine halbseitige Bauweise umgesetzt werden kann und eine Vollsperrung nicht notwendig wird“, heißt es seitens des LBM.

i Die bestehende Lücke beim Radweg durch das Reidenbachtal zwischen Mittel- und Oberreidenbach wird im Frühjahr geschlossen. Reiner Drumm. RD

Es ist geplant, die Fahrtrichtung Idar-Oberstein über die komplette Baumaßnahme aufrecht zu erhalten. Der Verkehr in Richtung Bad Kreuznach wird umgeleitet. Eine weiträumige Umfahrung wird derzeit noch ausgearbeitet, teilt der LBM mit. Der Nahe-Radweg ist von der Sperrung nicht betroffen.

Eine ähnliche Maßnahme gab es bereits in den Vorjahren auf der B41 zwischen Nahbollenbach und Fischbach, zum Teil unter Vollsperrung. Erneuert wird auch hier die Asphaltdecke samt Fahrbahnmarkierung. An Kosten für die Sanierung gibt der LBM 800.000 Euro an. „Um dem Verkehrsaufkommen gerecht zu werden und die Baustelle sicher abwickeln zu können, werden die Arbeiten ausschließlich an Wochenenden vorgenommen“, teilt der LBM mit.

Direkt im Anschluss soll die B41 in Höhe Kirn, zwischen den Abfahrten Kirn-Mitte und Kirn-West, auf die gleiche Art und Weise erneuert werden. Während der Bauzeit (voraussichtlich ab Ende April/Anfang Mai) bleibt die Fahrtrichtung Bad Kreuznach bestehen. Eine Umleitung für die Fahrtrichtung Idar-Oberstein wird entsprechend durch die Stadt Kirn – wie schon bei früheren Maßnahmen – ausgeschildert. Der LBM Bad Kreuznach will über die exakten Zeiträume nochmals rechtzeitig informieren.

Auf der Naheüberbauung geht es nahtlos weiter

Die verbliebenen Arbeiten im Abschnitt Otto-Decker-Straße/Festhallenknotenpunkt auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein sollen – wenn das Wetter mitspielt – bis Ende April abgeschlossen werden, teilt der Landesbetrieb weiter mit. Doch freie Fahrt ist dann noch lange nicht: Ende Mai – also direkt im Anschluss – sollen bereits die Bauarbeiten im nächsten Bauabschnitt beginnen. Dieser befindet sich von Birkenfeld kommend vom Stadteingang/Knotenpunkt B422/B41 bis zum Knotenpunkt Otto-Decker-Straße und soll bis Herbst 2025 andauern.

Diese Arbeiten bedingen die Umleitung des Durchgangsverkehrs von Oberstein nach Idar und umgekehrt. Für alle, die von der Schmuckstadt in Richtung Kirschweiler/Allenbach/Erbeskopf wollen (und umgekehrt), wird das eine spannende Zeit, denn die eingerichtete Umleitungsstrecke über Vollmersbach und Veitsrodt (für die vollgesperrte Tiefensteiner Straße) wird dann auch nicht mehr ganz so einfach anzusteuern sein ...

Gute Nachrichten gibt es für Radfahrer

Gute Nachrichten gibt es für Radfahrer: Im Reidenbachtal soll ebenfalls schon im ersten Halbjahr der Lückenschluss im Radwegenetz zum Landkreis Kusel gelingen. Baurecht für das noch fehlende Teilstück des Radwegs von Mittel- nach Oberreidenbach liegt laut LBM seit dem 14. August 2024 vor. Der Auftrag über rund 670.000 Euro wurde im Januar an die Firma Juchem Asphaltbau mit Sitz in Niederwörresbach vergeben. Geplante Bauzeit ist von März bis Ende Juni. Nach Fertigstellung ist der neue Radweg dann von Fischbach/Weierbach nach Sien/Lauterecken durchgehend befahrbar.

i Die Tiefensteiner Straße ist in Höhe des Weiherschlösschens voll gesperrt und bleibt es auch bis Ende des Jahres. Hosser. Foto Hosser

Eine größere Maßnahme ist auch die Instandsetzung der Fischbachbrücke im Verlauf der K28 in Herrstein (nahe Verbandsgemeindeverwaltung). Sie soll Anfang April starten. Die Bauarbeiten sind auf eine Dauer von vier Monaten angesetzt und werden größtenteils unter Vollsperrung der Brücke durchgeführt. Eine Umleitung führt durch Herrstein. „Im Rahmen der Instandsetzung wird der Oberbau der Brücke bis auf die Fahrbahnplatte abgebrochen und anschließend neu aufgebaut“, teilt der LBM mit. „Am Unterbau werden Betonschäden saniert.“ Im Bereich des Bauwerks wird zudem das Wasserbaupflaster entfernt und der Fischbach renaturiert. Durchgeführt wird die Maßnahme von der Firma Bauwerkskonzept aus Koblenz, die den Zuschlag für die Arbeiten erhalten hat.

Weitere Straßenbaumaßnahmen, die im Landkreis Birkenfeld im Frühjahr 2025 beginnen, sind die Sanierungen der L167 zwischen der Landesgrenze und Achtelsbach und weiter zwischen Achtelsbach und Brücken sowie der L170 in Hoppstädten-Weiersbach (Teilstrecke innerorts) und auf freier Strecke bis Dienstweiler.