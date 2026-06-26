K37-Bauarbeiten beendet Wieder freie Fahrt auf der Flugplatzstraße 26.06.2026, 18:00 Uhr

i Mit dem symbolischen Durchschneiden eines Absperrbands haben am Freitag (von links) der Idar-Obersteiner Bürgermeister Friedrich Marx, Landrat Miroslaw Kowalski, Verkehrsminister Achim Schwickert, Niklas Risch von der Firma Juchem und Thomas Wagner, Leiter des LBM Bad Kreuznach, die Verkehrsfreigabe der K37 zwischen dem Kreisel im Vollmersbachtal in Idar und dem Stadtteil Göttschied vorgenommen. Foto: Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Nach nur zwei Monaten Bauzeit ist die Flugplatzstraße wieder frei – und das deutlich günstiger als geplant. Zur offiziellen Verkehrsfreigabe war auch der neue rheinland-pfälzische Verkehrsminister Achim Schwickert angereist.

Die wichtige Zufahrtsstraße zum Klinikum Idar-Oberstein sowie zur B41-Anbindung bei Fischbach ist wieder frei befahrbar: Nach nur zwei Monaten Bauzeit wurde am Freitag, 26. Juni, um 14 Uhr die Vollsperrung der Kreisstraße 37 (Flugplatzstraße) zwischen dem Kreisverkehr Vollmersbachstraße in Idar und dem Stadtteil Göttschied aufgehoben.







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