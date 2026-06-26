Nach nur zwei Monaten Bauzeit ist die Flugplatzstraße wieder frei – und das deutlich günstiger als geplant. Zur offiziellen Verkehrsfreigabe war auch der neue rheinland-pfälzische Verkehrsminister Achim Schwickert angereist.
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Die wichtige Zufahrtsstraße zum Klinikum Idar-Oberstein sowie zur B41-Anbindung bei Fischbach ist wieder frei befahrbar: Nach nur zwei Monaten Bauzeit wurde am Freitag, 26. Juni, um 14 Uhr die Vollsperrung der Kreisstraße 37 (Flugplatzstraße) zwischen dem Kreisverkehr Vollmersbachstraße in Idar und dem Stadtteil Göttschied aufgehoben.