Neue Initiative gegründet Wie wollen die Birkenfelder im Alter wohnen? Niels Heudtlaß 17.01.2026, 12:00 Uhr

i Von links: Andrea Friedrich, Hans-Walter Spindler, Christiane Flake und Theresia Prodöhl setzen sich für alternative Wohnmöglichkeiten für Senioren in der Birkenfelder Region ein. Niels Heudtlaß

Mehrgenerationenwohnen, Wohngemeinschaften für Senioren oder demente Menschen, betreutes Wohnen – Alternativen zum Seniorenheim sind in Birkenfeld und Umgebung rar. Eine neu gegründete Gruppe will sich dort nun für mehr Auswahl im Alter einsetzen.

Infolge der Alterung der Gesellschaft werden in Deutschland bis zum Jahr 2049 voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen, wie einer Statistik des Statistischen Bundesamtes aus dem Januar 2024 zu entnehmen ist. Bis 2050 werde die Anzahl der Pflegebedürftigen von heute rund fünf Millionen auf 2050 rund 6,5 Millionen ansteigen.







Artikel teilen

Artikel teilen