Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist ein Eckpfeiler der Beziehungen in Baumholder und der gesamten Verbandsgemeinde. Sie wird insbesondere von den Bürgermeistern in VG und Stadt immer wieder in den Mittelpunkt gerückt und mit gemeinsamen Veranstaltungen auch gelebt. An die 600 Deutsche aus der Region sind allein aktuell bei der US-Streitkräften als Zivilbeschäftigte tätig.

Doch es gibt auch kritische Stimmen zu den engen US-Beziehungen, die nach der Wahl von Donald Trump auch Baumholder erreichen. So informierte VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser den VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag, dass ihn Anfang März eine E-Mail erreicht habe, die ihn aufgefordert habe, den englischsprachigen Internetauftritt seiner Verwaltung, die mit den Worten „Our american friends...“ startet, umgehend zu ändern. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als am 6. März um 9.43 Uhr diese Mail bei mir einging“, erzählt er und zitiert aus dem Schreiben: „Sie unterbreiten auf ihrer Internetseite Lügen. Stellen Sie das ab, ansonsten werde ich rechtliche Schritte gegen Sie einleiten!“ Diese Mail führte zu Kopfschütteln in den Reihen des VG-Rats.

„Ich warte auf die angekündigten rechtlichen Schritte.“

Bernd Alsfasser, VG-Bürgermeister

Alsfasser führte weiter aus, dass der E-Mail-Schreiber habe erklärt, dass man seit der erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten nicht mehr von einer deutsch-amerikanischen Freundschaft sprechen könne und dies auf den Internetseiten einer Verwaltungsbehörde auch nicht tun dürfe. Dieser Aufforderung werde er aber keinesfalls nachkommen, erklärte er weiter: „Ich warte darauf, dass der Schreiber rechtliche Schritte einleitet!“

Unabhängig davon, dass diese E-Mail aus dem Saarland eingegangen sei, machte der VG-Chef seine Position zu den Vereinigten Staaten in dieser Sitzung wie zwei Tage zuvor bereits im Rahmen eines Interviews beim SWR anlässlich des Gedenkmarsches zum 80-jährigen Eintreffen der US-Soldaten in Baumholder deutlich. „Wir sind hier nicht für die politischen Themen in den USA oder in Deutschland verantwortlich. Für uns zählt die gute Zusammenarbeit zwischen den in Baumholder stationierten Streitkräften und der Bevölkerung und dafür setze ich mich als Bürgermeister ein“, betonte Alsfasser. Auch bei der Stadt ging nach dem Gedenkmarsch am Dienstag eine E-Mail ein, die hinterfragte, ob eine solche Veranstaltung mit den US-Streitkräften in diesen Zeiten sein müsse, berichtete Claudia Paffendorf auf NZ-Anfrage.

i Zum Abschluss des Appells im Brühlstadion haben sich die zivilen und militärischen Vertreter aus Baumholder noch einmal vor der angetretenen Truppe zusammengestellt, um ihre Verbundenheit deutlich zu machen. Sascha Saueressig

Auf die öffentlichen Aussagen Trumps, die Zweifel an der fortgesetzten Stationierung der US-Truppen in Deutschland schüren, erklärte Alfasser im SWR, dass er keine Veränderungen im Miteinander mit den US-Streitkräften nach der Präsidentenwahl feststelle. Es habe sich auch atmosphärisch nichts verändert. „Mein Bauchgefühl ist, dass sie bleiben werden“, hält Alsfasser fest.

Beispielhaft hat die Stadt Baumholder unter anderem eine Patenschaft mit der Stadt Delaware im US-Bundesstaat Colorado und die vier Heidegemeinden Rückweiler, Rohrbach, Hahnweiler und Leitzweiler haben im vergangenen Herbst eine Patenschaft mit dem neu aufgestellten 95th Combat Support Sustainment Battalion geschlossen. Zahlreiche gemeinsame Patenschaftsveranstaltungen sind bereits für dieses Jahr geplant.

Housing Office sucht bis zu 300 Wohnungen für US-Soldaten

Und die US-Streitkräfte wachsen in Baumholder auf – und suchen für ihre Soldaten bis zu 300 Unterkünfte außerhalb der Kasernen. Am Donnerstag, 3. April, soll in Berschweiler eine Informationsveranstaltung für Ortsbürgermeister aus der VG, aber auch den Nachbarkommunen in Freisen, Kusel und Altenglan angeboten werden, wo die Wohnungsbetreuung der US-Streitkräfte, das sogenannte Housing Office, seinen Bedarf und ihre Rahmenbedingungen einem breiteren Publikum vorstellen will. Die Ortschefs der Gemeinden der VG Birkenfeld sind auch zu dem Termin eingeladen, allerdings kollidiert er mit der dortigen Ortsbürgermeisterdienstbesprechung.