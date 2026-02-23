Musiktheater in Idar-Oberstein
Wie Pianistin Alice Herz-Sommer die NS-Zeit überlebte
Musikalisches Theaterstück über Alice Herz-Sommer, gespielt von Natalie O’Hara
Fotostudio Hosser. Hosser

Sie hat die Gräueltaten im Konzentrationslager überlebt – dank der Kraft der Musik. Eine ungewöhnliche Produktion mit Schauspielerin Natalie O’Hara hat das Leben der Prager Musikerin nachempfunden.

Was für ein Theaterabend: Annette Strohms Spürnase hat die Aufführung von „Alice – Spiel um dein Leben“ der Hamburger Kammerspiele nach Idar-Oberstein geholt. Natalie O’Hara verkörperte die Rolle der Prager Pianistin Alice Herz-Sommer, die im Juli 1943 mit ihrem sechsjährigen Sohn Stepan und ihrem Mann Leopold Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde.

