Nationalpark Hunsrück-Hochwald Wie lassen sich Kompromisse bei der Rotwildjagd finden? Thomas Brodbeck 04.05.2026, 09:00 Uhr

i Viel Aufmerksamkeit erhielt Revierjagdmeister Daniel Bastian für seinen Vortrag am Umwelt-Campus über praxisnahe Ansätze bei der Jagd auf Reh- und Schwarzwild unter Berücksichtigung des heimischen Rotwildes. Thomas Brodbeck

Es war eine sachliche Diskussion, die die 150 Zuhörer bei der Jagd-Veranstaltung in Birkenfeld erlebten. Wie sehen praxisnahe Ansätze bei der Jagd auf Reh- und Schwarzwild rund um den Nationalpark Hunsrück-Hochwald aus?

Knapp 150 Zuhörer, die meisten davon Jäger und Jägerinnen, lauschten gespannt den Ausführungen von Revierjagdmeister Daniel Bastian über praxisnahe Ansätze bei der Jagd auf Reh- und Schwarzwild unter Berücksichtigung des heimischen Rotwildes. Eingeladen hatte der Nationalpark Hunsrück-Hochwald zu dem Vortrag, wohl wissend, dass die Diskussion um die „richtige“ Jagd auf Rotwild immer wieder zu scharfen Diskussionen führen kann.







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