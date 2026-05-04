Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Wie lassen sich Kompromisse bei der Rotwildjagd finden?
Viel Aufmerksamkeit erhielt Revierjagdmeister Daniel Bastian für seinen Vortrag am Umwelt-Campus über praxisnahe Ansätze bei der
Viel Aufmerksamkeit erhielt Revierjagdmeister Daniel Bastian für seinen Vortrag am Umwelt-Campus über praxisnahe Ansätze bei der Jagd auf Reh- und Schwarzwild unter Berücksichtigung des heimischen Rotwildes.
Thomas Brodbeck

Es war eine sachliche Diskussion, die die 150 Zuhörer bei der Jagd-Veranstaltung in Birkenfeld erlebten. Wie sehen praxisnahe Ansätze bei der Jagd auf Reh- und Schwarzwild rund um den Nationalpark Hunsrück-Hochwald aus? 

Lesezeit 3 Minuten
Knapp 150 Zuhörer, die meisten davon Jäger und Jägerinnen, lauschten gespannt den Ausführungen von Revierjagdmeister Daniel Bastian über praxisnahe Ansätze bei der Jagd auf Reh- und Schwarzwild unter Berücksichtigung des heimischen Rotwildes. Eingeladen hatte der Nationalpark Hunsrück-Hochwald zu dem Vortrag, wohl wissend, dass die Diskussion um die „richtige“ Jagd auf Rotwild immer wieder zu scharfen Diskussionen führen kann.

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