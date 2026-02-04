Diskussionsbedarf bei Route
So kann es aussehen, wenn Windradflügel transportiert werden. Wie die Schwertransporte nach Siesbach kommen sollen, ist derzeit noch nicht geklärt.
Ursprünglich war der Weg durch den Leiseler Wald von der Firma Geres angedacht – hier gibt es jedoch Probleme und Diskussionsbedarf. Für den Transport der Betonfundamente scheidet das Wasserschutzgebiet komplett aus. Das sind die Alternativen. 

Drei Windenergieanlagen sollen im Windpark Siesbach-Süd südlich der Krämelsheck errichtet werden – die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat der Firma Geres bereits im November 2025 die Genehmigung erteilt. Im Dezember wurde mit der Rodung der Fläche, wo die Windräder einmal stehen sollen, begonnen – mittlerweile sei sie abgeschlossen, wie der Siesbacher Ortsbürgermeister Klaus Mildenberger mitteilt.

