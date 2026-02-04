Diskussionsbedarf bei Route Wie kommen die Windräder nach Siesbach? Niels Heudtlaß 04.02.2026, 13:00 Uhr

i So kann es aussehen, wenn Windradflügel transportiert werden. Wie die Schwertransporte nach Siesbach kommen sollen, ist derzeit noch nicht geklärt. Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Ursprünglich war der Weg durch den Leiseler Wald von der Firma Geres angedacht – hier gibt es jedoch Probleme und Diskussionsbedarf. Für den Transport der Betonfundamente scheidet das Wasserschutzgebiet komplett aus. Das sind die Alternativen.

Drei Windenergieanlagen sollen im Windpark Siesbach-Süd südlich der Krämelsheck errichtet werden – die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord hat der Firma Geres bereits im November 2025 die Genehmigung erteilt. Im Dezember wurde mit der Rodung der Fläche, wo die Windräder einmal stehen sollen, begonnen – mittlerweile sei sie abgeschlossen, wie der Siesbacher Ortsbürgermeister Klaus Mildenberger mitteilt.







